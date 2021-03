Verwaltung : Vulkaneifelkreis hat eine neue Gleichstellungsbeauftragte

Daun/Dreis-Brück Der Landkreis Vulkaneifel hat mit Doris Sicken wieder eine Gleichstellungsbeauftragte.

Und sie ist keine Unbekannte: Doris Sicken war zuvor 33 Jahre bei der Ver­bandsgemeindeverwaltung Daun be­schäftigt, zuletzt mehrere Jahre als persönliche Referentin des Bürgermeis­ters, Ansprechpartnerin in Belangen der Bürgerinnen und Bürger sowie als Pres­sesprecherin. Sie bringt sowohl Erfah­rungen in der Koordination und Durchfüh­rung von Veranstaltungen und Projekten als auch in der Öffentlichkeitsarbeit mit.