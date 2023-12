Ein Augenarzt, der die Eifel liebt Dr. Dogan Bagci eröffnet Augenarztpraxis

Er verfügt über mehr als 30 Jahre Berufserfahrung. Nach einem Medizinstudium an der Universität Istanbul und Facharztweiterbildungen an der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen arbeitete er 20 Jahre als selbstständiger Augenarzt in Köln. Er hat unter anderem mehrere Tausend Operationen am grauen oder grünen Star durchgeführt.