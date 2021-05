Gesundheit : Dr. Thomas Koch wird neuer Chefarzt für Innere-Abteilung am Krankenhaus in Gerolstein

Der neue Chefarzt Dr. Thomas Koch ist in Gerolstein ein bekanntes Gesicht. Foto: TV/JOACHIM GIES

Gerolstein Dr. Thomas Koch ist der neue Chefarzt der Inneren Medizin am Marienhaus Klinikum Eifel St. Elisabeth Gerolstein – zusätzlich leitet er weiterhin die Abteilung für Innere Medizin/Gastroenterologie am Standort Bitburg.

Der Facharzt für Innere Medizin mit dem Schwerpunkt Gastroenterologie leitet seit 14 Jahren die Innere Medizin II am Standort Bitburg. Zukünftig wird er als Chefarzt beide Abteilungen führen. Er weiß, in welch große Fußstapfen er in Gerolstein tritt. Dr. Manfred Rittich hat nach 19 Jahren das Haus verlassen (der TV berichtete). Koch ist mit der Inneren Medizin in Gerolstein vertraut, denn er hat im vergangenen Jahr dort mehrere Wochen die Chefarztvertretung übernommen. „

In den kommenden Wochen wird der Chefarzt in Gerolstein neue Strukturen aufbauen, unterstützt von drei qualifizierten Oberärzten. So wird Zeid Abu-Rajab den Bereich Gastroenterologie leiten. Mit Veronika Palkova wechselt eine versierte Fachärztin für Innere Medizin von Bitburg nach Gerolstein und Saimir Thanaraku wird sich schwerpunktmäßig um die kardiologischen Fragestellungen kümmern. Er habe seine Facharztausbildung in Gerolstein und in Bitburg absolviert und kenne beide Häuser, so Koch. „Damit können wir hier auch weiterhin ein breites Spektrum internistischer Diagnostik und Behandlungen anbieten.“