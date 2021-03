Coronavirus : Drei weitere Corona-Infektionen seit gestern - 7-Tage-Inzidenz bleibt unter 50

Daun (red) Das Gesundheitsamt des Landkreises Vulkaneifel hat seit dem gestrigen Tag 3 weitere bestätigte Neuinfektion mit SARS-CoV-2 gemeldet. Die Anzahl der bisher positiv auf das Coronavirus getesteten Personen mit Wohnsitz im Landkreis erhöht sich somit auf insgesamt 1465 Personen.

Aktuell 70 sind Personen mit Wohnsitz im Landkreis akut an Covid-19 erkrankt. Davon befinden sich derzeit 8 Personen in stationärer Behandlung. Seit Beginn der Pandemie gibt es in dem Bereich bisher 56 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus zu beklagen.