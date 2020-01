Wanderung : Drei-Maare-Glück Wanderung

Daun (red) Der Eifelverein Daun veranstaltet am Sonntag, 19. Januar, eine Winterwanderung mit dem Titel „Drei-Maar-Glück im Winter“ ein. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Forum in Daun. Von dort aus geht es in Fahrgemeinschaften nach Schalkenmehren.

