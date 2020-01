Wanderung : Drei-Maare-Glück Wanderung

Daun (red) Der Eifelverein Daun veranstaltet am Sonntag, 19. Januar, eine Winterwanderung mit dem Titel „Drei-Maar-Glück im Winter“ ein. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Forum in Daun. Von dort aus geht es in Fahrgemeinschaften nach Schalkenmehren.

Hier ist der Ausgangspunkt der zwölf Kilometer langen Rundwanderung, die zunächst vorbei an den Win­kelbachstauseen zum Lieserpfad führt. Von dort geht es zum Ge­mündener Maar und weiter entlang des Weinfelder Maares mit Kapelle zurück nach Schalkenmehren mit einer Abschlusseinkehr. Die Wanderzeit mit Pausen beträgt etwa fünf Stunden. Rucksackverpflegung wird empfohlen.