Schulkreismeisterschaft : Mit dem Mountainbike über Stock und Stein

Die Sieger und Teilnehmer der 2018er-MTB-Schulkreismeisterschaft in der Vulkaneifel. Foto: TV/Wolfgang Kreutz

Daun Schüler ermitteln nach Pfingsten im Dauner Wehrbüsch Kreismeister in verschiedenen Altersklassen.

Zum mittlerweile vierten Mal in Folge veranstaltet die Drei-Maare-Realschule plus Daun die Schulkreismeisterschaft der Mountainbiker. Am Dienstag nach Pfingsten werden die Rad-Trails unsicher gemacht.