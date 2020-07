Bildung : Drei-Maare-Realschule plus verabschiedet Abschlussklassen

Die Abschlussklassen während ihrer Luftballonaktion. Foto: Melanie Spindler

Daun (red) Mit der Zeugnisübergabe und einer Luftballonaktion hat die Drei-Maare-Realschule plus mit Fach­oberschule Daun ihre Abschlussklassen in kleinem Rahmen verabschiedet. Dazu gehörte die 9c mit dem Abschluss der Berufsreife, drei zehnte Klassen, die die Mittlere Reife erlangten, sowie die Zwölftklässler der Schule, die in zweijähriger Ausbildung die Fachhochschulreife an der Fachoberschule für Gesundheit und Soziales erworben haben.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken