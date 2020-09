Wanderung : Drei-Maare-Wanderung

Üdersdorf (red) Statt der geplanten Pilzwanderung, die wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden kann, bietet die Ortsgruppe des Eifelvereins Üdersdorf am Sonntag, 4. Oktober, eine Drei-Maare-Wanderung an.

Treffpunkt ist um 11 Uhr am Wanderwegweiser gegenüber der Kirche in Üdersdorf. Von dort wird in Fahrgemeinschaften zum Parkplatz am Gemündener Maar gefahren. Die mittelschwere Wanderstrecke zu den drei Maaren ist etwa elf Kilometer lang. Für unterwegs ist gutes Schuhwerk erforderlich und Rucksackverpflegung ist empfehlenswert.