Daun-Neunkirchen : Drei Tage lang wird die St.-Anna-Kirmes gefeiert

Daun-Neunkirchen (red) Drei Tage lang steht der Dauner Stadtteil Neunkirchen wieder im Zeichen der traditionellen St. Anna-Kirmes. Ausrichter der Festtage von Freitag, 26. Juli, bis Sonntag, 28. Juli, ist wie bereits in den vergangenen Jahren der Musikverein Neunkirchen.

Folgendes Festprogramm ist vorgesehen: Freitag, 26. Juli: 19.30 Uhr, Fassanstich auf dem Festplatz an der Pfarrkirche St. Anna, anschließend Kurkonzert mit dem Musikverein Neunkirchen. Samstag, 27. Juli: 19.30 Uhr, Konzert der Musikspielgemeinschaft Dreis-Brück. Ab 21 Uhr Sommerparty mit der Stimmungsband „Hello – Old Spirit“. Sonntag, 28. Juli: 10.30 Uhr, Messe anlässlich des Patronatsfests St. Anna in der Pfarrkirche; 11.30 Uhr, Frühschoppen mit dem Musikverein Bleckhausen; ab 12 Uhr gemeinsames Mittagsessen, ab 14.30 Uhr Kaffee und Kuchen; 15 Uhr, volkstümliche Klänge mit der Kapelle „Im Herzen Böhmische“ aus Belgien. Für die kleinen Gäste gibt es eine Hüpfburg, Kinderschminken und ein Kinderflohmarkt.