Polizei : Drei Verletze nach Unfall bei Daun-Gemünden

Eines der beiden demolierten Autos vom Unfall auf der L 46 bei Daun-Gemünden, bei dem drei Menschen verletzt wurden. Foto: TV/Polizei Daun

Daun-Gemünden Bei einem Unfall auf der Landstraße 46 in Daun-Gemünden an der Einmündung zum Sporthotel ereignete sich am Donnerstag gegen 18:55 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem drei Menschen verletzt wurden.

Eine 20-jährige Autofahrerin aus Hessen, die mit einer Freundin unterwegs war, fuhr vom Sporthotel in Richtung der L 46. An der Einmündung missachtetet sie laut Polizei die Vorfahrt eines Wagen, den ein 20-jähriger aus der VG Daun fuhr.