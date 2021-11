Karneval : Dreigestirn im zweiten Anlauf

Gerolstein Im vergangenen Jahr machte die Pandemie ihnen einen Strich durch die Rechnung, jetzt wollen Prinz Max I., Bauer Dennis und Jungfrau Dominique endlich das närrische Zepter schwingen.

Sie standen bereits vor der ausgefallenen Karnevalssession 20/21 in den Startlöchern und mussten dann doch die Kostüme zurück in den Schrank hängen: Heinz Bungartz (Prinz Max I., 28 Jahre alt), Dennis Poster (Bauer Dennis, 26 Jahre) und Dominik Heinzmann (Jungfrau Dominique, 39 Jahtre) mussten ein weiteres Jahr warten, um die Regentschaft über die Narren des Gerolsteiner Landes antreten zu können.

Die lange Zeit dazwischen hat einige Veränderungen für das Quartett mit sich gebracht: Obwohl alle seit Kindesbeinen dem Gerolsteiner Karneval verbunden sind, leben Dominik Heinzmann und Theo Lingens nicht mehr in der Brunnenstadt. Die kommende Jungfrau wohnt in Kemmn bei Trier, der Adjutant in Preist bei Speicher. Dennis Poster, der in der Session die Rolle des Bauern schlüpft und Prinz Max wohnen weiterhin in Gerolstein. „Vereint sitzen hier um den Tisch insgesamt 93 Jahre Stadtsoldaten“, sagt Heinzmann. Wozu Theo Lingens satte 38 Jahre Mitgliedschaft beisteuert.