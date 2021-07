Unwetter : Wenn jedes große Gewitter zur Gefahr wird

Gerolstein-Roth Im Gerolsteiner Ortsteil Roth sind zum dritten Mal in sechs Wochen die Keller und Häuser geflutet worden. Ortsvorsteher Gotthard Lenzen und die Anwohner hoffen auf schnelle Hilfe und auf die Sanierung des Kanalsystems.

„Das Unwetter vom Mittwoch war nicht aufzuhalten“, sagt er. Aber die beiden anderen Ereignisse Wochen vorher seien auf das marode Kanalsystem aus den 1960er-Jahren zurückzuführen. Erst am Dienstag, am Tag vor der großen Flut, habe man einen Ortstermin mit Mitarbeitern der Verwaltung gehabt, um die Dringlichkeit des Problems zu besprechen. Doch natürlich sind solche Maßnahmen nicht von heute auf morgen umzusetzen. Gerade deshalb versuche er, die Sache voranzutreiben.

Dass die Schäden in Roth so groß sind, ist erstaunlich, wenn man sich den Ursprung ansieht. Ein kleines Rinnsal, der Rother Bach, durchzieht den Ort. Es ist zwei Tage nach dem großen Regen nur schwer vorstellbar, dass aus diesem kleinen Gewässer innerhalb kurzer Zeit ein breiter Strom werden kann. „Hier hätten wir am Mittwoch nicht gehen können“, sagt Lenzen auf der Straße, die einige Meter weiter entlang des Baches führt.

Ein Stück weiter arbeiten gerade Rolf und Barbara Simmerer auf ihrem Hof. Beide tragen Kleidung, die vom Schlamm verschmutzt ist. In dem 250 Jahre alten Trierer Langhaus, das Architekt Simmerer seit 20 Jahren restauriert, gibt es viel Wasserschaden. In einem Raum, in den die Fluten eingedrungen sind, lagert Simmerer altes Baumaterial, mit dem er das Haus möglichst originalgetreu weiter aufbauen wollte. Für ihn ein großer Wert, für die Versicherer eher nicht. Andere Dinge haben auch kaum materiellen Wert, dafür aber emotionalen. Zum Beispiel alte Dias von Reisen in den 1980er- und 1990er-Jahren sind verdorben. Diese möchte Simmerer jetzt Stück für Stück reinigen. Viel Arbeit, die da vor ihm liegt.