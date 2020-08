Kriminalität : Dreiste Autodiebe in der Vulkaneifel stehlen 230.000-Euro-Rennwagen

Dreiste Autodiebe in der Vulkaneifel stehlen 230.000-Euro-Rennwagen

(red) Der Besitzer eines Mercedes Rennwagens mit Straßenzulassung hat laut Polizei in einem Hotel in Nürburg für wenige Minuten sein Zimmer verlassen. Dabei ließ er den Zimmerschlüssel außen im Schloss der Tür stecken. Diese Gelegenheit nutzen der oder die Täter, um das Zimmer zu betreten und in den Besitz eines Fahrzeugschlüssels zu gelangen. Sie entwendeten einen Mercedes AMG GT-R im Neuwert von 230 000 Euro.