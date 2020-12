Abfallwirtschaft : DRK-Stillberatung im Internet

Daun/Gerolstein/Kelberg Die Stillberatung des DRK-Bildungswerks ist ins Internet umgezogen. Das „MilchCafé-Online“ bietet Müttern eine Möglichkeit zum Austausch an. Die nächste Stillberatung kann am Mittwoch, 23. Dezember, von 15.30 bis 17 Uhr im Internet besucht werden.

Neben allgemeinen Themen werden auch spezielle Fragen der Mütter thematisiert. Sie können bereits im Vorfeld an die Stillberaterin Janna Schmitz per E-Mail an janna.schmitz@afs-stillen.de gerichtet werden.