Weiterbildung : Ausbildung zum Palliativhelfer

Palliativhelfer werden im Juli und August auch in Gerolstein ausgebildet. Foto: Norbert Försterling

Gerolstein Das Bildungswerk des Deutschen Roten Kreuzes Eifel-Mosel-Hunsrück bietet in Gerolsteineinen Kurs zur Palliativhelfer-Ausbildung an. Die Palliativhelfer-Ausbildung ist ein umfassendes Konzept für die Pflege und Betreuung von Menschen in Ihrer letzten Lebensphase, sowie der Begleitung von Angehörigen.

Die Weiterbildung wird jeweils mittwochs und donnerstags von Mittwoch, 22. Juli, bis Donnerstag, 20. August von 8.30 bis 16 Uhr stattfinden. Die Teilnahme kostet 495 Euro. Eine Förderung ist möglich.