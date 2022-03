Fluthilfe : Neun Monate später – warum die mobile Flutopfer-Beratung des DRK Daun auch weiterhin gebraucht wird

Foto: Nowakowski Vladi

Daun/Gerolstein/Jünkerath Gut acht Monate nach der Flut haben vor allem viele ältere Menschen noch keine Anträge auf finanzielle Unterstützung gestellt. Die Hochwasserhilfe des Roten Kreuzes bietet Beratung und Hilfe vor Ort an.

Von Vladimir Nowakowski

Unter dem Motto „Die Flut geht. Wir bleiben." bietet das mobile Service-Center des DRK-Kreisverbandes Vulkaneifel soziale Beratung, Antragshilfen, die Vermittlung von Ansprechpartnern bei Versicherungen und Behörden und auch eine psychologische Begleitung. „Auch neun Monate nach den Überschwemmungen ist vor Ort spürbar, wie dringend finanzielle, materielle Unterstützung und Beratung notwendig sind", bilanziert Diana Peters, Geschäftsführerin des Kreisverbandes.

Um Hausbesuche und Termine in Jünkerath und Gerolstein zu ermöglichen, sei mithilfe einer Spende des DRK Cuxhaven/Handeln ein Wohnmobil angeschafft worden, erzählt Silke Meyer von der Hochwasserhilfe Vulkaneifel. „Das Fahrzeug ist zudem mit Bürotechnik ausgerüstet, Terminwünsche nehmen wir gerne entgegen." Jeden Montag sei die Beratungsstelle im DRK-Kleiderladen in der Hauptstraße 53 in Gerolstein zu finden, jeweils dienstags sei das Rathaus in Jünkerath die Station des mobilen Büros. „Hausbesuche finden auf Wunsch immer mittwochs statt", sagt Meyer.

Warum insbesondere Senioren mit den Fluthilfe-Anträgen oft überfordert sind

Das Angebot bestehe inzwischen seit November des vergangenen Jahres, „und wir stellen fest, ein Ende der Aktion ist auch neun Monate nach der Flutkatastrophe nicht absehbar", sagt die DRK-Mitarbeiterin. Seit Bestehen des mobilen Service-Centers habe das Team rund 90 Menschen helfen können, Anträge zur Fluthilfe an die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz zu stellen. „Unsere Erfahrungen bisher zeigen, dass von der Katastrophe betroffene ältere Mitbürger große Schwierigkeiten haben, weil die Anträge lediglich digital gestellt werden können."

Oft fehle dazu die technische Ausstattung – so mancher sei auch mit der Prozedur überfordert, berichtet Silke Meyer. Es komme hinzu, dass sich viele der Senioren schämten, finanzielle Hilfen in Anspruch zu nehmen, obwohl sie ihnen zustehen. „Oder auch gar keine Kenntnis davon haben, dass diese Leistungen existieren." Es könne nicht sein, dass Rentnerinnen und Rentner versuchten, ihre teils schwer geschädigten Häuser mit ihren knappen Budgets wieder herzurichten. „Die Hausbesuche unserer Hochwasserhilfe helfen den Menschen sehr. Vor Ort lässt sich leichter feststellen, welche Hilfen greifen." Und: „Wenn sie nicht in der Flut verloren gegangen sind, können die dafür benötigten Dokumente gleich zusammengefasst werden", sagt Meyer.

Neben den staatlichen Hilfen für Flutopfer konnte der DRK-Kreisverband vor allem ältere und besonders bedürftige Menschen in der Vulkaneifel mit mehr als 240.000 Euro aus privaten Spenden unterstützen. Auch weiterhin könnten Anträge auf die sogenannte „DRK-Finanzhilfe II" gestellt werden", heißt es vom Verband. Zu beachten sei dabei: „Aufgrund der Gemeinnützigkeit des DRK erfolgt die Auszahlung von Spendengeldern erst nach Prüfung, Genehmigung und Ausschüttung von Versicherungsleistungen und staatlichen Hilfen."

Drei der Senioren, denen die Unterstützung durch die Hochwasserhilfe des DRK-Kreisverbandes Vulkaneifel weiter geholfen hat, schildern ihre Situation: Barbara Stommen, Ingrid und Oskar Schwarz haben die Flutkatastrophe in Jünkerath hautnah miterlebt. „Ich wäre beinahe in meinem eigenen Haus ertrunken", berichtet die 86-Jährige Barbara Stommen. Tragisch dabei: Bei der Rettungsaktion der Freiwilligen Feuerwehr sei sie an ihrer frisch operierten Hüfte verletzt worden – infolgedessen musste sie erneut ins Krankenhaus und konnte zwei Monate lang nicht nach Hause. „Einen digitalen Antrag kann ich ohne Hilfe gar nicht stellen, ich habe keinerlei Geräte dafür", sagt Stommen. Ingrid und Oskar Schwarz haben sich fast selbständig durch den Antrag gearbeitet. „Aber ganz ohne Unterstützung hätte das nicht funktioniert", sagt das Ehepaar.

Im Laufe der seit November 2021 laufenden Aktion Hochwasserhilfe seien Themen sichtbar geworden, die in Zukunft dringend angegangen werden müssten, erzählt Silke Meyer. „Zum einen ist es der Fachkräftemangel, der den Wiederaufbau nach der Flut regelrecht ausbremst", sagt die DRK-Mitarbeiterin. Viel gravierender seien die Lücken im sozialen Miteinander: „Viele Menschen über Siebzig fühlen sich abgehangen, viele sind einsam und haben Probleme mit den digitalen Medien. All das sind Geschichten, die wir in unserer täglichen Arbeit mitbekommen."

Ansprechpartnerin für weitere Informationen und Termine der DRK-Hochwasserhilfe ist Silke Meyer, Telefon: 0170-8729800.