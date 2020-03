Engagement : Rotes Kreuz bringt Kaffee und Klopapier

Gerolstein Das Team des DRK Gerolstein hat spontan einen Einkaufs- und Lieferservice auf die Beine gestellt.

Der Gerolsteiner Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) wird in der aktuellen Corona-Krise ab sofort einen Einkaufservice für die Gerolsteiner Bürger anbieten, die ihre Einkäufe nicht mehr selbst erledigen können oder wollen: also Senioren, die ja zur Risikogruppe zählen und daher am besten Zuhause bleiben sollen, und Menschen, die sich in Quarantäne befinden. Stefan Forster vom Gerolsteiner DRK sagt: „Wir sind ja ohnehin ein sozial und caritativ eingesteller Verein und in der aktuellen Corona-Krise auch bereits die ganze Zeit in Lauerstellung. Jetzt haben wir uns aber kurzfristig zusammengesetzt und überlegt, wie wir spontan helfen können. Und da kam spontan die Idee des Einkaufs- und Lieferservice für Bedürftige auf.“ Und Forster geht davon aus, „dass wir das Angebot auch aufrechterhalten könnnen, wenn wir an anderer Stelle noch dringender gebraucht werden“. Denn das DRK habe auch über seine Mitglieder hinaus viele Freunde und Unterstützer.