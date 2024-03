Die schwere Last des Ehrenamts Herzblut, trotz Hardcore: Welche Einsätze das DRK in der Vulkaneifel leistet

Das mit dem Rettungsdienst und der Unterscheidung zwischen hauptamtlichen und ehrenamtlichen Kräften zu verstehen, ist gar nicht so einfach. Mario Friedrich, Leiter des DRK-Ortsvereins Gerolstein, und somit Ehrenamtler, erklärt: „Die hauptamtliche Rettungsdienst Eifel-Mosel-Hunsrück gGmbH kommt dem Rettungsdienstauftrag im Auftrag des Landkreises wahr – mit der Hilfsfrist von 15 Minuten, in der er am Einsatzort sein muss. Wenn er das aber nicht schafft, was im ländlichen Raum immer öfters vorkommt, kommt das Ehrenamt ins Spiel. In der Regel unterstützen wir den Rettungsdienst ein- bis zweimal die Woche.“