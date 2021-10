Anklage wegen Drogenhandels : Kurzer Prozess wegen Corona – Erster Verhandlungstag gegen Vulkaneifeler schnell zu Ende

Weil sie im Darknet Drogen verkauft haben sollen, stehen sieben Eifler in Trier vor Gericht. Symbolfoto: dpa Foto: dpa/Silas Stein

Vulkaneifel/Trier Kaum hat der erste Prozesstag in der Hauptverhandlung gegen zwei Frauen und fünf Männer aus der Eifel begonnen, war er auch schon vorbei. Der Grund: Einer der sieben Angeklagten, die via Inernet über einen längeren Zeitraum Drogen aller Art verkauft haben sollen, ist in Quarantäne.