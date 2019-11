Verhandlung am Landgericht Trier : Drogenprozess: Verteidiger nimmt die Ex-Freundin ins Visier

Trier/Daun Im Dauner Drogenprozess gegen den 38-jährigen P. gestaltet sich der dritte Verhandlungstag in Trier zäh. Dafür sorgten auch mehrere Anträge des Verteidigers.

Es begann mit einem spektakulären Fund, den die Polizei im November 2016 bei einer Verkehrskontrolle in Daun machte. Ein Auto mit Drogenverstecken, zwei Luftgewehren, einem Messer im Handschuhfach, einem Schlagstock auf der Mittelkonsole, der Fahrer stand unter Drogen, in seiner Jacke fand sich ein eingenähter Messerhalter und eine lange, nicht zulässige Stichwaffe, und auf der Rückbank saß die Stieftochter des Fahrers. Die Jugendliche unter 18 Jahren stand ebenfalls unter Drogeneinfluss. Am jüngsten Verhandlungstag vor der Dritten Großen Strafkammer des Landgerichts erinnert sich ein damals beteiligter Polizeibeamter an die Waffensammlung und eine Kassette mit verschiedenen Drogen unter dem Fahrersitz. Der Zeuge: „Besonders in Erinnerung blieb mir aber das versteckte Messer in der Jacke des Fahrers. Ich habe den ahnungslos nah an mich herrankommen lassen. Der hätte mich mit einer Bewegung niederstechen können.“ Das sei ihm einer Lehre gewesen – nie wieder lasse er bei Kontrollen eine Person nah an sich heran. Als weitere Zeugin erscheint die heute 19-jährige Stieftochter des Angeklagten P. Sie ist die Tochter seiner geschiedenen Ex-Frau. Sie wird daher vom Vorsitzenden Richter Armin Hardt belehrt, dass sie gegen ihren Stiefvater P. ein Zeugnisverweigerungsrecht habe. Sie macht davon Gebrauch und der Weg ist frei für den nächsten Zeugen.