Kolumne Pitter : Drops gelutscht!

Er ist noch da! Hatte ich meinen alten Freund Mätti (Stein) wohl vorschnell verabschiedet. Obwohl: Hat irgendjemand wirklich ernsthaft geglaubt, der scheidende Hillesheimer Dauer-Stadtbürgermeister würde das Licht ausmachen, leise die Bürotür schließen und geräuschlos die kommunalpolitische Bühne verlassen?

In meinem tiefsten Innern hatte mich aber irgendwie geahnt, dass der Mätti nochmal einen raushaut. Schließlich sind wir alte Kumpel, denn Mätti hat so oft wie wenig andere Eingang in mein allwöchentliches journalistisches Glanzlicht gefunden – als Losfee, Chefkoch, Teufelskerl, Muskelprotz und Tausendsassa. Jetzt also auf der Zielgerade noch mal schnell die Ortsumgehung Hillesheim aus dem Hut gezaubert. Ob das noch was wird? Wie wär’s mit: Von Nordrhein-Westfalen – Stichwort Haselhuhn-Gedächtnistunnel – lernen, heißt siegen lernen: Also warum nicht ein Tunnel von Walsdorf bis Wiesbaum? Drops gelutscht!