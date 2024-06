Kommunalwahl 2024 Neue und alte Dorfchefs und Ortsvorsteher in der VG Daun

Weitere Ortsvorsteher: In den anderen Dauner Stadtteilen konnten sich die bisherigen Ortsvorsteher behaupten. Das sind in Boverath, Dieter Oster (78,5 Prozent), in Gemünden, Hermann Schüller (78,8 Prozent), in Neunkirchen, Wolfgang Hennen (96,3 Prozent), in Rengen, Winfried Schneider (83,8 Prozent) und in Steinborn, Karl Ludwig Gehrmann (63,9 Prozent). In den Stadtteilen Weiersbach und Waldkönigen stand kein Direktkandidat zur Verfügung, sodass dort von den Mitgliedern der Ortsbeiräte jeweils ein Kandidat bestimmt werden muss.