Kultur : Duo spielt Lieder auf dem Burgberg

Daun Zum Auftakt der Reihe „Klassiker auf dem Vulkan“ spielt das Duo Balance am Sonntag, 23. Juni ab 16 Uhr in der Evangelischen Kirche auf dem Burgberg in Daun. Ihr Repertoire reicht von traditionellen Liedern über französische Chansons bis hin zu zeitgenössische Stücken.

