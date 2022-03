Konzert : Zwei Tenöre begeistern mit Klassik und Pop das Gerolsteiner Publikum in besonderer Atmosphäre

Gerolstein Die Sänger Toni di Napoli und Pietro Pato gastierten als Duo Tenöre4You am Samstag in der Erlöserkirche in Gerolstein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Rudolf Höser

„Wir sind überwältigt von dieser Stimmgewalt. Das haben wir noch selten gehört, wir sind nachhaltig beeindruckt“, sagten Eva und Erwin Brunkemüller am Ende des Konzerts in dem von Goldmosaik erfüllten Kirchenraum. Wegen der immer noch währenden Corona-Beschränkungen wurden zum Konzert von Tenöre4You alias Pietro Pato und Toni di Napoli lediglich wenige Besucher zugelassen. Unter normalen Umständen wäre die Kirche sicherlich komplett gefüllt gewesen.

Die Konzertankündigung versprach ein spektakuläres Programm, eine Mischung von ausgelassener Fröhlichkeit und berührenden Melodien. Und so war es dann auch. Die beiden Sänger präsentierten einige Lieder in perfekter Pop-Klassik-Mischung mit grandiosem, erstklassigem Live-Gesang in italienischem Gesangsstil. Eine herausragende Lichtshow traf auf bekannte und legendäre Welthits aus Pop, Klassik, Musical und Filmmusik. Darunter waren Titel wie „You raise me up“, „Caruso“, „Volare“, „So ein Tag, so wunderschön wie heute“ und viele andere mehr.

Pietro Pato beim Konzert in Gerolstein. Foto: Höser Rudolf

Doch damit nicht genug: Die Künstler schafften es mühelos, das Publikum mit in ihre Show einzubinden. In einer Mischung von ausgelassener Fröhlichkeit und befreitem Singen, bei dem Künstler und Publikum zu einem Chor verschmolzen, erlebten Akteure und Zuhörer eine herrliche Gemeinsamkeit.

Toni di Napoli beim Konzert in Gerolstein. Foto: Höser Rudolf