Polizei : Unbekannte brechen Automaten auf

Foto: TV/Klaus Kimmling

Duppach Unbekannte haben in Duppach zwischen dem 4. und 5. Dezember einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Das teilte die Polizei am Wochenende mit. An dem Automaten in der Hauptstraße in Duppach entstand demnach erheblicher Sachschaden.