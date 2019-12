BILDER-WOCH : Duppacher Jugendliche spenden für Vierjährigen aus Onsdorf

Duppach/Onsdorf Die Kinder und Jugendlichen vom Duppacher Jugendtreff in der Verbandsgemeinde Gerolstein haben die Bewirtung bei der Nikolausfeier im Dorfgemeinschaftshaus übernommen. Durch den Verkauf von Getränken, Pizzabrötchen und selbstgebackenen Plätzchen kamen 700 Euro zusammen.

Wie schon in den letzten Jahren haben die Kinder und Jugendlichen das Geld für einen guten Zweck gespendet. In diesem Jahr geht der Erlös an eine junge Familie aus Onsdorf in der Verbandsgemeinde Konz, deren vierjähriger Sohn durch einen schweren Verkehrsunfall querschnittgelähmt ist. Foto: Duppacher Jugendtreff