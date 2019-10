Ehrenamt : Duppacher Kindertag begeistert den Nachwuchs

Beim diesjährigen Kindertag in Duppach, hatte der Theaterverein sich wieder so einiges einfallen lassen. Neben einer Hüpfburg, der „Erlebnisschmiede Knauf“, dem Wellnesszelt und der Bastelecke gab es auch einen Luftballonwettbewerb. Hier konnten zwei Sieger ermittelt werden. Der 1. Preis ging an Emily Densing und der 2. Preis an Bent Rodenburg. Beide Luftballons flogen bis in den Westerwald und landeten nur wenige Kilometer voneinander. Hier auch noch ein herzliches Dankeschön an die Finder, die die Karten zurückgesendet haben. Foto: TV/Renate Humble