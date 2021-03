Protest : IG Metall ruft zu Warnstreik in Daun auf

Daun (red) Angestellte von Dura Automotive Systems und Bharat Forge in Daun gehen am Donnerstag vormittag gemeinsam in den Warnstreik. Dazu hat der Erste Bevollmächtigte der IG Metall, Christian Schmitz, in einer Mitteilung aufgerufen.