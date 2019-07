Bürgermeisterwahl : Einstimmig gewählt: Schommers macht weiter

Nun macht er doch weiter: Egon Schommers ist wieder Ortsbürgermeister von Neroth. Foto: ALWIN IXFELD

Neroth (sts) In Neroth bleibt nun doch alles beim Alten, was die Besetzung des Postens des Ortsbürgermeisters angeht: Egon Schommers ist vom Rat des 850-Einwohner-Orts in der Verbandsgemeinde Gerolstein einstimmig zum Dorfoberhaupt gewählt worden.

