Gerolstein/Adenau Ehemalige Chefärzte kritisieren „fadenscheinige Begründung“

War die Arbeit … also in der Rückschau überflüssig? Nein! … Die Arbeit der beiden Krankenhäuser und der Menschen, die darin gearbeitet haben, war nicht sinnlos! Menschen in ihrer Not zu begleiten, Hilfe zu bieten, Leiden zu lindern und – wenn das nicht möglich ist – auch Trost zu spenden, das waren die Aufgaben, die die Mitarbeiter in über 100 Jahren Krankenhausgeschichte an den beiden Standorten wahrgenommen haben.