Denkmal : Ehemalige Sternwarte bei Schalkenmehren: Steiniger Weg zur dauerhaften Kultur-Einrichtung

Schalkenmehren Die ehemalige Sternwarte Hoher List steht seit 2012 zum Verkauf. Einen Vorgeschmack auf das Potenzial des Areals hat der Kleine Sternensommer gegeben: ein Minifestival mit Musik, bildende Kunst, Literatur und Leckerem. Doch der Weg zur dauerhaften Kultur-Einrichtung ist steinig.

Die Natur hat es gebraucht, die Kultur jedoch eher nicht: kühles Schauerwetter. „Darum hatten wir etwas weniger Publikumsresonanz als in früheren Jahren“, zieht Jutta Schulte-Gräfen, Malerin und Sprecherin der Künstlergruppe SternwARTe Vulkaneifel, die Bilanz des Kleinen Sternensommers. „Gerade die Unwägbarkeiten einer Outdoor-Veranstaltung mit dem großen logistischen Aufwand verdeutlichen: Es wird höchste Zeit, dass die Uni Bonn ihre Weigerung, uns die Gebäude zur Verfügung zu stellen, überdenkt. Leerstände nutzen niemandem etwas.“ Schon seit über einem Jahrzehnt besteht Interesse daran, die ehemals von der Uni Bonn genutzte und teils unter Denkmalschutz stehende Sternwarte Hoher List in ein Zentrum für Kultur und Astronomie zu verwandeln. Ein williger Privatinvestor steht in Person von Bruno Nelles Gewehr bei Fuß, um dafür die Immobilie vom zuständigen Bau- und Liegenschaftsbetrieb in NRW zu kaufen, viel Unterstützung erhält er von Kulturschaffenden und Kommunalpolitikern der Region.

Ein Dauner Geologe hatte die Astronomen an der Universität Bonn Anfang der 1950er Jahre auf den Hohen List als Standort für eine Sternwarte aufmerksam gemacht. Baubeginn war 1952. Zunächst entstanden das Hauptgebäude und drei Kuppeln. Der Erweiterungsbau und zwei weitere Kuppeln mit einem Durchmesser von acht Metern folgten 1964. Die Uni hat ihre Einrichtung 2012 für die wissenschaftliche Arbeit endgültig aufgegeben. Die Gebäude stehen seit dem Jahr 2013 unter Denkmalschutz. Zu den Vorträgen und Führungen in der Sternwarte, angeboten von der Astronomischen Vereinigung Vulkaneifel, kommen durchschnittlich etwa 2000 Besucher im Jahr.

Die Hoffnung, dass im kommenden Jahr indoor musiziert, ausgestellt oder vorgelesen werden kann, ist immerhin da: „Man denkt ja immer, man sei kurz vorm Ziel“, schildert Bruno Nelles den Stand der Dinge. „Es hakt zum Beispiel am Inventar wie den Teleskopen, die laut Denkmalschutz integraler Bestandteil der Sternwarte sind, aber verkauft oder an Museen gegeben werden sollen, oder an den existierenden Mietverträgen. Ein Notarvertragsentwurf jedenfalls ist längst fertig, der den Verkauf regeln kann.“ Seit 2012 versuchen er und seine Mitstreiter von der SternwARTe, mit langem Atem zum Ziel zu kommen. „Es scheitert jedoch immer wieder an Details und an der Unbeweglichkeit der Uni“, zeigen sich Künstler und Kaufinteressent gleichermaßen entnervt.