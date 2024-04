Es wurde getanzt, geschmust und auch mal Messer geworfen Erwacht der Geist der Kultdisco „Backstuw“ in Daun bald aus dem Dornröschenschlaf?

Für ihre Fans ist die legendäre Diskothek „Backstuw“ gefühlt seit hundert Jahren geschlossen. Im Jahr 2001 gingen die Lichter für immer aus. Als 2003 auch das Gebäude abgerissen wurde, standen den Fans des kultigen Tanzschuppens die Tränen in den Augen. Mit der Location in der Leopoldstraße (dort wo heute das Kino ist) sind für viele unvergessliche Jugenderinnerungen verbunden. Und wer zu jung oder zugezogen ist und die Backstuw-Zeit nicht selbst erlebt hat, kennt sie aus den Schwärmereien der Eingeweihten: „Da gab es montags für eine Mark ein Bier.“ – „Super Musik aus fünf Jahrzehnten.“ – „Wir haben jeden Tag in der Woche dort abgetanzt.“ – „Meine Eltern haben sich da kennengelernt.“ – „Legendäre Discoabende.“