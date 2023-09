Jünkerath Ehemaliges Vulcast-Betriebsgelände hat neuen Besitzer

Info

Mehr als 330 Jahre lang war die Eisengießerei in Jünkerath in Betrieb. Bis 2022 wurden europa- und weltweit Energieunternehmen, Nutzfahrzeughersteller und die Schiffbauindustrie beliefert. Jährlich wurden rund 17.000 Tonnen Gussteile ausgeliefert, fast ein Drittel der Produktion wurde exportiert. Die SN-Gruppe mit Sitz in Neuss ist auf Industriedemontage, Entkernung, Abbruch und Verwertung der so gewonnenen Materialien spezialisiert, die somit ihren Weg zurück in die Industrie finden sollen. Das Unternehmen ist zurzeit in 15 Projekte europaweit involviert und gilt im Bereich der Demontage von Krananlagen als Marktführer in Deutschland.