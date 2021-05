Gedenken : Historische Dokumentation geht auf Zeitreise zurück zum Pelmer Zugunglück

Das Ehepaar Thea und Wolfgang Merkelbach erinnert an ein fast vergessenes Zugunglück. Foto: TV/Brigitte Bettscheider

Pelm Mit der Dokumentation „Furchtbares Zugunglück in der Eifel“ bewahren Thea und Wolfgang Merkelbach die Erinnerung an die Opfer vom 19. Mai 1897.

An die zehn Jahre lebten Thea und Wolfgang Merkelbach bereits in ihrem Haus in Pelm, als sie 1984 durch Zufall von einem Ehrenmal für die Toten eines Eisenbahnunglücks erfuhren. Ein Ehrenmal? Ein Eisenbahnunglück? Davon hatte das an der Geschichte und Politik seines Wohnortes und der Region durchaus interessierte Lehrer-Ehepaar (siehe Info) bis dato nichts gehört.

Aber auf der Tagesordnung der Ratssitzung, an der Thea Merkelbach damals als Gegnerin einer geplanten Wildwasserbahn an der Kasselburg teilnahm, stand auch die „Unterschutzstellung des Eisenbahndenkmals“. Was Thea Merkelbachs Neugier weckte. Gemeinsam mit ihrem Ehemann entdeckte sie schließlich das graue Steinmonument „auf Pelmer Bann“ unter Dornengestrüpp. Es sollte der Beginn „einer langjährigen spannenden Geschichte“ sein - so heißt es im Vorwort des nun vorgelegten Bild- und Textbands.

Info Das Autoren-Ehepaar Merkelbach Thea Merkelbach (82) stammt aus Gönnersdorf, Wolfgang Merkelbach (81) aus der Nähe von Bad Kreuznach. Beim Lehramtsstudium in Trier lernten sie sich kennen. Sie heirateten 1962 und haben drei Kinder und drei Enkelkinder. 1969 zog die Familie nach Gerolstein. Thea Merkelbach nimmt das Unterrichten an der damaligen Volksschule (heute Realschule plus) auf, Wolfgang Merkelbach an der Sonderschule für Lernbehinderte (heute Hubertus-Rader-Förderzentrum). Seit 1975 leben sie in Pelm. Seit 1999 sind sie im Ruhestand. Und bewahren seither noch intensiver die Geschichte und die Geschichten von Pelm vor dem Vergessen – etwa mit den sechs Chronikbänden unter der Federführung von Thea Merkelbach im Auftrag der Ortsgemeinde. Wolfgang Merkelbach widmet sich besonders den Einzelschicksalen, die bei den Recherchen seiner Ehefrau immer wieder ans Licht kommen. Im Januar 2019 wurde das Ehepaar für seine Aktivitäten mit der Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet.

Was das Ehepaar Merkelbach in dem großformatigen Buch mit festem Einband auf 60 Seiten zusammengestellt hat, reicht von historischen Zeitungsberichten und Fotografien von der Unglücksstelle bis zu einem aktuellen Foto, das Mitglieder der Kreisgruppe Eifel des Verbands der Reservisten der Deutschen Bundeswehr e.V. im Arbeitseinsatz am Ehrenmal zeigt.

Der Zusammenhang zwischen dem Unglück und der Gründung des Gerolsteiner Krankenhauses wird aufgezeigt. Den möglichen Gründen für die Entgleisung von sieben Waggons des Militärzugs, der von Wuppertal über die Eifelstrecke nach Metz unterwegs war, wird nachgegangen. Die Gerichtsverhandlung ist Thema.

Die zehn Todesopfer werden namentlich genannt. Und die Geschichte des Denkmals ist akribisch dokumentiert - von der Einweihung (1898) über die Einrichtung eines „Arbeitskreises Eisenbahndenkmal“ (1994) und die Gedenkfeier anlässlich des 115. Jahrestags des Unglücks (2012) bis zum Ausblick, dass 2022 eine größere Gedenkfeier stattfindet, „wenn sich das Unglück zum 125. Mal jährt und wir Corona bis dahin im Griff haben“, wie Thea Merkelbach schreibt.

Diese historische Aufnahme ist eines von vielen Bildern, die in dem Buch über das Zugunglück in Pelm gezeigt werden. Foto: TV/Archiv Merkelbach

Das Denkmal in Pelm erinnert an die Ereignisse im Mai 1897, die nun im neuen Buch der Merkelbachs aufgegriffen werden. Foto: TV/Thea Merkelbach