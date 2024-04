„Ein gern gesehener Familien- und Schmusehund“ Ein Ehepaar aus Strohn züchtet West-Highland-White-Terrier – worauf sie dabei Wert legen

Strohn · Dreimal im Jahr wird die „Domnik-Hundezucht“ von „West-Highland-White-Terrier-Welpen“ bevölkert. Seit 2004 ist die Hundezucht am Wasserwerk in Strohn angesiedelt. Wir haben die Züchter besucht und mit ihnen darüber gesprochen, was ihnen im Umgang mit den Tieren wichtig ist und was diese Hunderasse ausmacht.

10.04.2024 , 10:15 Uhr

Das Züchter-Ehepaar Ruth und Peter Domnik aus Strohn mit Zuchthündin Mila. Foto: TV/Bernd Schlimpen

Von Bernd Schlimpen