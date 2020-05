Spende : Ehepaar spendet 200 Masken

Üdersdorf Üdersdorf (red) Das Jagdpächterehepaar Claudia und Lutz Geilenkirchen hat für die knapp 200 Senioren der Ortsgemeinde Üdersdorf antibakterielle Schutzmasken gespendet.

Diese wurden in den letzten Tagen an besonders gefährdete Bürger, also Senioren ab 70 Jahre, von Üdersdorf, Trittscheid und Tettscheid ausgehändigt.