Ehrenamt : Alte Balken, Milchkübel und Basaltwacken: Neues Leben für altes Kreuz

Neichen/Hilgerath Ein Aktivitäten-Team setzt in Neichen ehrenamtliche Projekte um. Diesmal haben sie etwas Besonderes umgesetzt.

„Wohin damit“, hatte der Neichener Jagdpächter Hans-Peter Keuth eines Tages den Ortsbürgermeister Peter Annen gefragt und ihm ein schon etwas marodes, geschätzte 100 Jahre altes Holzkreuz mit einem Christus-Korpus in Bronze-Hohlguss gezeigt. Irgendwann war es in Keuths Besitz gekommen. Es sollte aber nicht vergammeln, sondern möglichst noch einmal eine würdige Verwendung finden.

Dabei passt sich die Grotte nicht nur dem Umfeld perfekt an, sondern erfüllt auch noch einen besonderen Zweck. Denn in unmittelbarer Nachbarschaft befindet sich das Rasengräberfeld. Dor dürfen, um Beschädigungen beim Rasenmähen zu vermeiden, die Gräber etwa in dem Zeitraum von Ostern bis Allerheiligen laut Friedhofsatzung nicht geschmückt werden. Nun aber haben die Angehörigen auch während dieser Zeit die Möglichkeit, eine Kerze im Gedenken an ihre Verstorbenen anzuzünden und sie in der nahen Grotte aufzustellen. „Wie man sieht, wird davon schon reichlich Gebrauch gemacht“, sagt Peter Annen, der seit Ende 2018 der Ortsbürgermeister des 135-Einwohner-Dorfes ist.