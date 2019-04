später lesen Soziales Ehrenamtler reparieren Teilen

Twittern

Teilen



Das Reparatur-Café, die „Jellweda Fleckstuff“ im Pfarrheim Gillenfeld hat am Montag, 13. Mai, von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Ehrenamtliche Fachleute bieten Kleinreparaturen an Elektrogeräten, PC/Handy, Radios/CD-Player, Armbanduhren, Möbel und Fahrräder an.