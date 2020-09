Mainz/Gerolstein : Ehrenamtstag: Zweite Chance für Gerolstein?

Mainz/Gerolstein (now) Der landesweite Ehrenamtstag am Sonntag läuft coronabedingt überwiegend im Netz ab. Ministerpräsidentin Malu Dreyer zeigt sich offen dafür, eine Live-Veranstaltung in Gerolstein nachzuholen. „Die Zusammenarbeit mit der Stadt und der Verbandsgemeinde hat im Hinblick auf den hybriden Ehrenamtstag ausgezeichnet funktioniert“, sagt die Ministerpräsidentin auf die Frage, ob Gerolstein in Zukunft die Möglichkeit erhält, das große Fest auch real umzusetzen.

