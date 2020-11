Gedenken : Im Kreis werden  2100  Kriegsgräber gepflegt

Ort des Gedenkens: der Ehrenfriedhof in Daun. Foto: TV/Alois Mayer

Daun Wegen der Corona-Krise kann es dieses Jahr nur ein stilles Gedenken an die Toten geben.

Als der Zweite Weltkrieg im Kreis Daun im März 1945 endete, hinterließ er nicht nur eine verwüstete Landschaft, in Trümmer liegende Wohnungen, zerfetzte Wälder, sondern auch Tausende getötete Soldaten vieler Nationalitäten und Zivilisten.

Oft verscharrt oder auch beerdigt wurden sie anfangs in Wäldern, an Straßenrändern und auf Gemeindefriedhöfen. Mit Beginn des Friedens wurde verstärkt der Kriegstoten gedacht. Amerikaner, Kanadier, Engländer und Franzosen ließen ihre Soldaten exhumieren, in die Heimat überführen oder auf Zentralfriedhöfen beerdigen. Ums Leben gekommene russische, polnische und andere slawische Soldaten oder Kriegsgefangene verblieben fast ausschließlich auf den Gemeindefriedhöfen des Kreises.