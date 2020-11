Totengedenken : Der Ehrenfriedhof auf dem Schwarzenberg ist neu gestaltet worden

Kelberg Lob von allen Seiten: Auf dem Schwarzenberg bei Kelberg ist der Ehrenfriedhof in einer Gemeinschaftsaktion der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), der Ortsgemeinde und einer Gartenbaufirma vorbildlich und nachhaltig neu gestaltet worden.

Was im Behördendeutsch „Vollzug des Gräbergesetzes“ genannt wird, hat jüngst den Ehrenfriedhof auf dem Schwarzenberg durch eine komplette Neupflanzung wieder in einen „besonders pietätvollen Ort“ verwandelt. So bringt es Raimund Schneider als zuständiger Mitarbeiter der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier auf den Punkt.