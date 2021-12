Vereine : Chorgemeinschaft Bongard ehrt Leiterin sowie aktive Sängerinnen und Sänger

Bongard (red) In der Chorgemeinschaft 1908 Bongard gibt es viele Sängerinnen und Sänger, die bereits seit vielen Jahren aktiv sind.

Es wurden auch Aktive für 20, 15 und zehn Jahre in der Chorgemeinschaft geehrt. Zum Dank bekamen alle neben den Ehrennadeln und Urkunden auch ein Geschenk vom Chor. Erwin Borsch dankte allen Geehrten für die langjährige Treue zum Chorgesang und wünschte, dass alle noch lange in der Chorgemeinschaft Bongard singen können.

In allen drei Chorgruppen sind neue Sängerinnen und Sänger stets gerne willkommen. Wer Spaß am Chorgesang hat kann jederzeit unverbindlich an einer Chorprobe teilnehmen. Kontakt: Vorsitzender Erwin Borsch, Telefon 02692/582 oder E-Mail: chorgemeinschaft-bongard@freenet.de