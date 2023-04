Raffer gegen Läufer Wettkampf seit 99 Jahren: Die Eierlage in Neroth kommt an Ostern zurück

Neroth · Erstmals nach der dreijährigen Coronapause steigt an Ostersonntag wieder die Eierlage in Neroth. In der Regel zieht das Spektakel hunderte Zuschauer in den Ort.

05.04.2023, 14:56 Uhr

Nach drei Jahren Corona bedingter Unterbrechung wird eine der bekanntesten Traditionen der Vulkaneifel fortgesetzt: die Eierlage in Neroth am Ostersonntag. Immer wieder fasziniert das ewig junge Duell Raffer gegen Läufer. Foto: TV/Feuerwehr Neroth

Nach drei Jahren coronabedingter Unterbrechung wird eine der bekanntesten Traditionen der Vulkaneifel fortgesetzt: die Eierlage in Neroth am Ostersonntag. Immer wieder fasziniert das ewig junge Duell Raffer gegen Läufer. 81 Eier, ein Raffer und ein Läufer – das ist die Eierlage seit 99 Jahren in Neroth, die von der Freiwilligen Feuerwehr Neroth veranstaltet wird.