Eine Frage der Ehre Raffer und Läufer treten in Neroth seit 100 Jahren gegeneinander an

Eier färben, Eier suchen, Eier werfen, Eier ditschen – das sind alles Osterbräuche, die in vielen Regionen und Orten gepflegt werden und einigermaßen bekannt sind. Wer am Wochenende jedoch ein Spektakel der besonderen Art suchte, der war am Ostersonntag in Neroth richtig. In der kleinen Gemeinde findet jedes Jahr folgender ungewöhnlicher Wettlauf statt.