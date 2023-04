Eifeler Brauchtum 99 Jahre Raffer und Läufer: Endlich wieder Eierlage in Neroth

Neroth · Mit ihrer 99-jährigen Geschichte ist die Eierlage in Neroth eine der ältesten in der Region. Am Ostersonntag konnte sie nach drei Jahren Corona-Unterbrechung wieder stattfinden.

10.04.2023, 14:30 Uhr

18 Bilder Eierlage in Neroth 18 Bilder Foto: Vladi Nowakowski

Von Vladimir Nowakowski

Über dem Vulkaneifelort scheint die Sonne, als pünktlich um 15 Uhr die Wettkämpfe zwischen Läufern und Raffern beginnen. Traditionell richtet die Freiwillige Feuerwehr Neroth die Eierlage aus, einige hundert Zuschauer stehen links und rechts entlang der Laufbahn der Raffer und fiebern dem Startschuss entgegen. Hier geht es zur Bilderstrecke: Eierlage in Neroth