Eltern sind dankbar „CariKids“ feiert zehnten Geburtstag: So viel Gutes tut der Dienst in der Eifel

Leonie ist 17 Jahre alt und lebt im Eifelkreis Bitburg-Prüm. Sie hat Trisomie 21 und wird zu Hause regelmäßig stundenweise von einer Mitarbeiterin von „CariKids“ betreut. Ihre Eltern sind immer die ersten im Jahr, die fragen, ob und wann und wo die Ferienfreizeit von „CariKids“ stattfindet. Leonie könne diese Freizeitwoche in den Sommerferien kaum erwarten, sagen ihre Eltern; so sehr freue sie sich auf Musik und Tanz, aufs Basteln und Malen in der Gemeinschaft.