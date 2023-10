Konsequent gutes Kino Eifel-Film-Bühne Hillesheim erhält zum 30. Mal den Kinoprogrammpreis des Landes

Mit dem Preis, über dessen Vergabe eine unabhängige Jury entscheidet, will das Land ambitionierte Betreiber unterstützen, die mit einem Programm außerhalb des Mainstreams für eine vielfältige Kinolandschaft sorgen. „Damit die Menschen auch in Zukunft überall anspruchsvolles Kino erleben können“, sagt Kulturstaatssekretär Jürgen Hardeck am Freitagabend in der Eifel-Fim-Bühne Hillesheim, die in diesem Jahr der Austragungsort der Verleihung ist.