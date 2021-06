Kino : Endlich heißt es wieder: Vorhang auf!

Christine und Günter Runge freuen sich, in der Eifel-Film-Bühne in Hillesheim ab Donnerstag, 1. Juli, wieder Gäste begrüßen zu können. Foto: Mario Hübner

Hillesheim Die Eifel-Film-Bühne in Hillesheim startet heute – nach monatelanger coronabedingter Schließung und aufwändigem Umbau – wieder ihr Kinoprogramm.

Und es ist (fast) alles neu: Dafür haben Christine (67) und Günter (69) Runge, die Töchter Katharina und Hanna sowie beauftragte Handwerker gesorgt – und das altehrwürdige Kino massiv und für rund 130 000 Euro umgebaut. Wichtigste Änderung: Der Eingang ist nicht mehr an der Seite, sondern wie in den Anfangszeiten der Eifel-Film-Bühne wieder vorne. Dort, wo sich bis 2019 noch das Elektronikgeschäft der Familie befunden hat, sind nun Kinokasse mit Theke, Popcorn- und toller Kaffeemaschine und ein kleines Bistro untergebracht. Christine Runge erzählt: „Hier können die Besucher vor dem Film einen Espresso oder Cappuccino trinken oder sich danach noch über den Film austauschen. Außerdem planen wir hier auch das ein oder andere kleine Kulturebent, etwa Lesungen oder Konzerte, zu veranstalten.“ Dafür wurde eigens auch das Klavier des Großvaters dort hingestellt.

Der Bistrobereich, für den sich in der Familie der Name Eifel-Film-Bar durchgesetzt hat, besticht durch das Zusammenspiel von modernen Elementen wie der großen Fensterfront sowie der neuen Theke und den vielen historischen Stücken, wie dem Film-Projektor von 1936 (der eigens mit einem Gabelstapler aus dem ersten Stock des hauses gehievt wurde), der alten Kino-Sitzreihe oder dem Mobiliar, das die Töchter zusammengetragen haben.

Zum Vorschein gebracht hat Günter Runge in monatelanger, schweißtreibender Handarbeit auch die alten Böden: im Eingangsbereich einen Fliesenboden, im Bistro Holzdielen, „die unter einer dicken Schicht Estrich, Kleber und Teppich versteckt waren und die mit Hilti und einem ganzen Arsenal Spachteln befreit wurden“, berichtet Günter Runge und fügt hinzu: „Ich glaubne, ich habe noch nie so hart körperlich gearbeitet“, sagt der 69-Jährige, der sich gemeinsam mit seiner Frau aber sehr auf den Neustart freut. Zum Start am heutigen Donnerstag wird ab 19 Uhr „Mrs. Taylors Singing Club“ gezeigt – „ein Film, den ich schon lange in der Pipeline habe und schon vergangenes jahr zeigen wollte“, erzählt Chistine Runge. Und richtet an die Besucher einen kleinen Appell: „Bitte kommen Sie ein paar Minuten früher als üblich wegen der Anmeldung und der Zuteilung der Sitzplätze, die wegen der Coronamaßnahmen etwas Zeit in Anspruch nehmen – und sich auch bei uns erstmal alles einspielen muss. Aber wir freuen uns.“