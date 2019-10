Kultur : Eifel-Film-Bühne macht mit beim Europäischen Kinotag

Hillesheim (red) Kinos in Europa, aber auch weltweit, feiern morgen, Sopnntag, 13. Oktober, die vierte Auflage des Europäischen Kinotags. Diese gemeinsame Aktion der Kinobetreiber mit Verleihern, Vertrieben und Filmkünstlern will die Vielfalt des europäischen Films zeigen und das Publikum begeistern.

Die Initiative, die 2016 gestartet wurde, bringt mehr als 700 Kinos weltweit zusammen, die sich an diesem Tag dem europäischen Film in all seinen Facetten verschreiben und ein Zeichen für Vielfalt setzen wollen. Die Eifel-Film-Bühne in Hillesheim macht mit beim Aktionstag.